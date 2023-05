Terzo Polo | riunione Iv con Renzi | no a rottura gruppi | noi per lista unitaria a europee

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Nessuna volontà di rompere iparlamentari. Ma avanti con il lavoro per laallee basta attacchi personali. Questa, a quanto si apprende, la linea emersa nelladei parlamentari Iv con Matteocondivisa all'unanimità dai partecipanti., si riferisce, ha detto che "nessuno di noi vuole rompere nemmeno i". Quindi è stata ribadita "in modo unanime la volontà di vedere interrotti gli attacchi personali ae di lavorare per il progetto unitario alle". Un obiettivo condiviso da chi "crede nel progetto riformista" e si sono citati i diversi passaggi da Azione ad Iv, da ultimo quello della segreteria romana del partito di Calenda. ...

'Come dirigenti di Azione e componenti della ex segreteria di Azione Roma abbiamo deciso di lasciare Azione per aderire convintamente al progetto di costruzione delcon Italia Viva'. Lo dichiara Noemi Scopelliti, già segretaria di Azione Roma e delegata all'assemblea nazionale, Diego De Renzis, già vicesegretario e responsabile organizzazione di Azione ...L'idea di creare un unico partito, un cosiddetto, è ormai acqua passata. Ora rimangono solo le accuse. E in questo clima già abbastanza teso, ecco che il leader di Italia Viva rincara la ...ISERNIA - 'Non ho mai messo in discussione la candidatura di Francesco Roberti, ci fosse stata un'altra persona forse non avrei cambiato idea sul. Volevo garanzie per lavorare in coalizione su due punti fondamentali per il cambiamento di metodo in Molise: autostrada e sanità'. Così Michele Iorio (Fi), a margine della conferenza ...

