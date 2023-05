Terzo Polo | Gozi a Calenda e Renzi | ‘lista unitaria Renew a europee ancora possibile’

Ilnon ha dato prova, anche per la rissosità dei due suoi dirigenti, di saper aggregare quei consensi dei cosiddetti moderati a cui tutti fanno la corte, ma che si nascondono nell'...Sandro Gozi il pacificatore. Al segretario del Partito democratico europeo - già sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni - toccherà l'impresa di riavvicinare Matteo Renzi e Carlo Calenda. ...Si tratta dellogistico del mercato food delivery in Italia e rappresenta un investimento che consolida l'impegno intrapreso con l'assunzione di 2.500 rider in tutta Italia,con contratto ...

Condividi questo articolo:Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Renzi e Calenda sono due fuoriclasse. Sanno qual è la posta in gioco e che la lista comune è possibile. Bisogna crederci. Tredici mesi sono lungh ...rappresenta per Just Eat il terzo polo logistico del mercato food delivery in Italia. Una scelta — fa sapere la società — che «rappresenta un investimento che consolida l’impegno intrapreso con ...