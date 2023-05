Terzo polo | Calenda | ' segreteria Azione Roma a Iv una fake news' **

Se per qualche settimana il Partito democratico ha temuto che i transfughi in direzionesarebbero potuti arrivare dalle proprie file, tra quegli esponenti delusi dalla vittoria di Elly Schlein alle primarie, la maggior parte dei cambi di casacca sta avvenendo all'interno del ...'Si è svolta nel pomeriggio la riunione dei parlamentari di Italia Viva. La linea proposta da Matteo Renzi è stata condivisa in modo unanime. Sabato 10 giugno si terrà a Napoli l'Assemblea Nazionale ...Tutti con Italia Viva. La segretaria romana di Azione passa quasi in blocco al partito guidato da Matteo Renzi. Nelsi delinea sempre più la leadership di Renzi. E Calenda continua a perdere i pezzi. 'Come dirigenti di Azione e componenti della ex segreteria di Azione Roma abbiamo deciso di lasciare ...

Terzo Polo, la segreteria di Azione Roma passa a Italia Viva: "Non è uno scippo" Sky Tg24

Il Terzo Polo, o quello che rimane del partito, si sta sfaldando davanti ai nostri occhi. Dopo gli attacchi verbali tra gli amici-nemici, Carlo Calenda e Matteo Renzi, la guerra tra i due leader ha… L ...La segreteria romana di Azione passa a Italia Viva. Anzi, no. "Come dirigenti di Azione e componenti della ex segreteria di Azione Roma abbiamo deciso di lasciare Azione per aderire convintamente al p ...