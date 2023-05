Terremoto in Nuova Caledonia | scossa di magnitudo 7 7

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, una fortissimadi7.7 ha colpito oggi la, territorio francese che comprende una dozzina di isole, facendo scattare anche l’allarme tsunami, poi rientrato. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 6 km di profondità ed epicentro in mare non lontano dall’isola Grande Terre. Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) stima che un maremoto sia “possibile sulle coste entro un raggio di 1.000 km attorno all’epicentro del”. La potenza dellaha immediatamente sollevato la preoccupazione di un maremoto sulla costa della ...

AGI - Undi magnitudo 7,7 ha colpito l'Oceano Pacifico a circa 300 chilometri a sud - est dellaCaledonia, dove la costa è stata evacuata a titolo precauzionale a causa di un allarme tsunami, ...L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze dellaZelanda ha emesso un avviso per l'attività dello tsunami a seguito del. "Prevediamo che le aree costiere dellaZelanda ...

Il sisma ha avuto magnitudo 7,7: la costa è stata evacuata a titolo precauzionale. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC), aveva inizialmente dichiarato che un'onda anomala era "possibile" e ...'Prevediamo che le aree costiere della Nuova Zelanda riceveranno correnti forti e insolite e picchi imprevedibili sulla costa' ...