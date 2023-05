Terremoto di magnitudo 7 5 in Nuova Caledonia | scatta l’allerta tsunami

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) Una scossa didi7.5 è stata registrata alle 13:57 (le 4:57 in Italia) al largo della, nell’Oceano Pacifico sudoccidentale vicino all’Australia. Ed èta. Secondo il Centro di allerta del Pacifico sono possibili onde dientro i 1.000 chilometri. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 6 km di profondità ed epicentro in mare non lontano dall’isola Grande Terre. Le forze dell’ordine hanno ordinato l’evacuazione della zona. May 19, 2023 su Open Leggi anche: No! Questo video non mostra unocausato dal ...