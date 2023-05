Terremoti | realizzata la Tac sismica dell’Italia

Leggi su italiasera

la 'Tac' della penisola italiana, una tomografiache svela nuovi dettagli sulla struttura profonda e sull'evoluzione geodinamica delle Alpi e degli Appennini, A diffonderla è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che fornito una rappresentazione omogenea della struttura tridimensionale dell'intera regione italiana fino alla profondità di 80 km, così da migliorare la comprensione della nascita e dell'evoluzione delle catene montuose Alpina e Appenninica. I risultati dello studio "Lithosphere Structure, Processes, and Physical State of the Alpine-Apennine System" sono stati recentemente pubblicati sulla rivista "Journal of Geophysical Research". Attraverso l'utilizzo della Tomografia, una tecnica analoga alla Tomografia Assiale ...