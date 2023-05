Terra amara anticipazioni | Demir vuole rovinare Yilmaz in tutto e per tutto | ecco cosa farà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ultima puntata diprima delle puntate speciali del fine settimana:la combinerà grossa e cercherà di mettere in difficoltàQuesto è l’ultima puntata che andrà in onda prima degli speciali del fine settimana, sempre disponibili su Canale5 questa volta però alle 15:00. I fan della serie turca sono curiosi di scoprire come proseguiranno le storie sopratdei principali personaggi: Zuleyha ehanno dato vita a tantissime dinamiche tra gli abitanti di Cukurova. Ad aver completato ilnelle ultime puntate è stato il fatto che Mujgan ha origliato una conversazione tra l’ex sarta e il medico che ha messo al mondo i due neonati. Credeva di rendere per la prima volta il suo sposo padre, ma in realtà il ...