Terra Amara anticipazioni | addio per sempre al protagonista | epilogo bruttissimo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di. Leche arrivano dalla Turchia ci fanno sapere che , Yilmaz Akkaya sarà uno dei prossimi protagonisti a lasciare la soap. A quanto pare l’uomo avrà un grave incidente stradale. Demir lo aiuterà ad uscire dall’auto e cercherà di fare di tutto per L'articolo proviene da KontroKultura.

Inla morte di Hünkar sconvolgerà gli animi di tutti, in particolar modo del figlio. Sarà proprio Demir a trovare il corpo esanime della madre tra i cespugli delle rovine di Çukurova. Per ...... ma anche l'industria che lavora e trasforma i prodotti dellae molte fabbriche impegnate in ... Non spesi oltre otto miliardi contro il rischio alluvioni Nell'attesa, l'constatazione che l'...Nuovo appuntamento oggi venerdì 19 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz facendogli pervenire ordini per svariati impianti di irrigazione che poi fa annullare. Ecco il Video Mediaset per ...

Terra Amara anticipazioni turche, Zuleyha perde il terzo figlio Napolike.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sarà un altro successo dopo gli ottimi numeri incassati da Terra amara Sicuramente è un genere diverso, molto simile a Il segreto e con pochi punti in comune con la soap che vede Yilmaz e Zuleyha ...