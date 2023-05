Terra Amara Anticipazioni 20 maggio 2023 | Demir ha ucciso lo stupratore di Zuleyha!

Ultima puntata diprima delle puntate speciali del fine settimana: Demir la combinerà grossa e cercherà di mettere in difficoltà Yilmaz Questo è l'ultima puntata che andrà in onda prima degli speciali del ...Senigallia - Simone Cristicchi esaranno al Teatro la Fenice di Senigallia alle 21 con "Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato". Informazioni Biglietteria del Teatro La Fenice tel. ...Nella puntata didel 20 maggio 2023, più lunga rispetto a quelle settimanali di mezz'ora soltanto, tante cose accadranno a cominciare dai sospetti di Hunkar che la lettera anonima che accusa suo figlio di ...

Terra amara, puntata di oggi 18 maggio in streaming Mediaset Infinity

Momenti di drammaticità intensa per Zuleyha, portata nel bosco da un Demir furibondo e pronto ad ucciderla. Stavolta la Altun morirà davveroDoppio appuntamento, quello di sabato 20 maggio 2023, con la soap turca Terra Amara. Nelle puntate odierne, Demir sarà uno dei principali protagonisti a causa delle accuse di essere l'assassino di ...