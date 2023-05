Tentano truffa del pacco ad anziana | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue napoletani di 19 e 20 anni, incensurati, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Chieti e dalla Polizia Stradale di Castel di Sangro (L’Aquila) dopo aver tentato dire una donna di 88 anni di Chieti alla quale dicevano di dover consegnare un, per un acquisto fatto dal nipote, pagando loro 4.500 euro. È stata la figlia della donna, rincasando, a trovare la madre al telefono e, compreso cosa stava avvenendo, ha telefonato alla polizia. Sotto casa dell’si è dunque recata una pattuglia della Squadra Mobile di Chieti: alla vista dei poliziotti uno dei due napoletani, alla guida di un’auto, ha innestato la retromarcia per fuggire e, con uno degli sportelli aperti, ha colpito la capo pattuglia che è caduta a terra riportando lesioni guaribili in sette giorni. I due sono fuggiti, ma ...