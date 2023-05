Tentano di rubare l' ambulanza nel bel mezzo dell' alluvione Poi prendono a pugni l' autista

Alluvione Emilia Romagna, sciacallidiambulanza Giunti sul posto con un paziente a bordo i due membri dell'equipaggio stavano provvedendo a trasportarlo all'interno della struttura, ...SERRANO (Lecce) " Ladri in azione anche in pieno giorno, ma scatta l'allarme e fuggono a mani vuote. È caccia a tre individui che in mattinata, poco dopo le 9.30, hanno tentato di irrompere in un'...La sinossi Miraculus , ha come protagonisti due adolescenti parigini, chedi organizzare la ... E quando un nemico senza pietà minaccia dii gioielli magici, la teenager Marinette verrà ...

Tentano di rubare un'ambulanza della Croce Rossa: due ladri messi ... il Resto del Carlino

La vettura sparita dalla Borghesiana è stata ritrovata a meno di un chilometro di distanza, spogliata del computer di bordo ...Due persone, nel pomeriggio di ieri, hanno tentato di rubare un’ambulanza a Forlì. E’ accaduto al pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, come riferisce il Resto del Carlino. Alluvione ...