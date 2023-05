Tensione a Gerusalemme per la marcia dei nazionalisti

Una giornata di forteper. La Citta' Vecchia ha visto sfilare cortei di migliaia di nazionalisti israeliani per l'annuale Marcia delle bandiere che ha registrato slogan di 'Morte agli arabi' oltre che ...Altaoggi aper la tradizionale "Marcia delle bandiere", condotta annualmente dai movimenti nazionalisti ebraici per celebrare la presa da parte di Israele della zona Est della città ...Inviati del 18/05/23 16:48 - - Audio -per la Marcia delle Bandiere 00:00:00:00 20230518_video_16481825 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 Inviati del 18/05/23 17:41 - - Audio ...

Al via la Marcia delle Bandiere, tensione a Gerusalemme Agenzia ANSA

Una giornata di forte tensione per Gerusalemme. La Citta' Vecchia ha visto sfilare cortei di migliaia di nazionalisti israeliani per l'annuale ...Attivisti israeliani e stranieri hanno bloccato la strada vicino all'insediamento di Gilo a Gerusalemme Est per impedire ai nazionalisti israeliani di prendere parte alla marcia. "Siamo qui per ...