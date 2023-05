(Di venerdì 19 maggio 2023) Alla vigilia deidi, che si terranno a, in Sudafrica, alInternational Convention Centre, da domani, sabato 20, a domenica 28 maggio, sono stati effettuati i sorteggi dei 5al Coastlands Musgrave Hotel: main draw a 128 per singolare maschile e femminile ed a 64 per doppio maschile, femminile e misto. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel singolare maschile sono due gliin gara nei sessantaquattresimi: Niagol Stoyanov (n. 156 del ranking mondiale) sarà opposto al neocaledoniano Jeremy Dey (n. 104), mentre Mihai Bobocica (n. 164) esordirà contro l’egiziano Ahmed Saleh (n. 82). Nel singolare femminile quattro italiane saranno impegnate nel primo turno: Giorgia Piccolin (n. 75 del ranking mondiale) affronterà ...

Tutto pronto in Sudafrica, più precisamente nella città di Durban, per l'edizione 2023 dei Mondiali individuali di tennistavolo. La rassegna iridata torna in Africa per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 1939, per un appuntamento che vedrà al via anche sette giocatori italiani.

Tennistavolo, Mondiali individuali Durban 2023: sorteggiati i tabelloni. Gli accoppiamenti degli azzurri OA Sport

