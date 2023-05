Tennis | Ivan Ljubi?i? | “Jannik Sinner è molto forte | ma deve avere pazienza Musetti ha un potenziale enorme ma…”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un parere di qualità e di esperienza. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport,Ljubi?i?, exta di altissimo livello e nel proprio curriculum anche il connubio con Roger Federer nel ruolo di coach, ha effettuato alcune valutazioni importanti riguardanti ilitaliano, che non ha rispettato le attese nel torneo di Roma, dove in particolareera tra i favoriti per conquistare il titolo. Ljubi?i?, con la consueta chiarezza, si è espresso così su: “Non possiamo parlare di fallimento, però è naturale che ci aspettassimo tutti qualcosina in più, dasoprattutto. C’è quella pressione in più che diventa uno svantaggio. Crescendo, maturando, riuscirà come anche gli altri italiani () a sfruttare il ...

Tennis, Ivan Ljubicic: "Jannik Sinner è molto forte, ma deve avere pazienza. Musetti ha un potenziale enorme ma..." OA Sport

Ivan Ljubicic non ha avuto dubbi e, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha dichiarato quali secondo lui saranno i grandi favoriti al Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam in ...Dopo la vittoria faticosa contro Shevchenko nel 3° turno degli Internazionali di Roma, Jannik Sikker ha analizzato il match allo Sky Tech in compagnia di uno dei talent di Sky, Ivan Ljubicic. Dai rove ...