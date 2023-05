Tennis | Anhelina Kalinina dopo la finale conquistata a Roma | “Non ho stretto la mano a Kudermetova perché è russa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Settimana da sogno per. L’ucraina, numero 47 del mondo, è inagli Internazionali d’Italia. Battuta sulla terra rossa diper 7-5 5-7 6-2 laVeronika. Una sfida dai mille significati, vista la nazionalità delle atlete. Che ovviamente ha riservato anche momenti di tensione. Le parole della vincitrice: “non holaa Veronika? Il motivo non è segreto, lei è: questo è sport, ma c’è anche un che di politico. Non c’è nulla di personale, ma la guerra è inaccettabile”. E ancora: “Tutta la mia famiglia ora è a Kiev, i miei genitori insegnano. Qualche giorno fa c’è stato un grande bombardamento vicino al ...