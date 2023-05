Temptation Island | chi sono le coppie? Spoiler di Raffaella Mennoia sul cast

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra i programmi più amati della tv c'è. Il docu-reality, dopo un anno di pausa, torna in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Nel corso delle varie edizioni ha visto la partecipazione di molti personaggi sconosciuti e famosi pronti a mettere in gioco i propri sentimenti. A fornire qualche anticipazione in merito alla nuova stagione è, storica autrice del programma e da anni braccio destro di Maria De Filippi. A Uomini e Donne Magazine si è detta felice di ricominciare a lavorare sul programma estivo confessando che ildi2023 è quasi al completo. Ciò significa che la maggior parte delleche prenderanno parte alla nuova edizione del viaggio dei sentimenti e delle ...

Temptation Island 2023, parla Raffaella Mennoia: primi dettagli sulle coppie Today.it

