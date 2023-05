Temptation Island | autrice svela come sono state scelte le coppie | spuntano grandi difficoltà

(Di venerdì 19 maggio 2023) In queste ore, un’dihato il criterio con cuiledell’edizione che a breve partirà. La persona in questione è il braccio destro di Maria De Filippi, ovvero, Raffaela Mennoia. La donna ha ammesso che scegliere il cast è spesso un compito piuttosto arduo. La buona riuscita L'articolo proviene da KontroKultura.

Sta per partire la nuova stagione die sono arrivate le prime parole ufficiali riguardo le coppie che parteciperanno. Una nuova stagione dista per partire. Il programma della società Fascino di Maria ...L'attesa è finalmente finita! Dopo un anno di stop,sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova stagione ricca di colpi di scena. A rivelarlo è Raffaella Mennoia che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne , ha rotto il ...Finalmente tornacon una nuova edizione dopo lo stop della scorsa estate. Raffaella Mennoia si svela in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine parlando appunto del reality delle tentazioni. ...

Temptation Island 2023, parla Raffaella Mennoia: primi dettagli sulle coppie Today.it

Raffaella Mennoia sulle coppie della prossima edizione del reality svela: "La scelta del casting è quasi completata" Ormai manca poco più di un mese al ...Sta per partire la nuova stagione di Temptation Island e sono arrivate le prime parole ufficiali riguardo le coppie che parteciperanno.