Temptation Island 2023 | Raffaella Mennoia rivela le novità scoppiettanti in arrivo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 maggio 2023) In attesa dell’attesissima edizione estiva di, l’autrice dello show, si sbottona in un’intervista esclusiva rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, si appresta a tornare in televisione con un cast accuratamente selezionato dopo un’analisi durata a lungo. In particolare, ha discusso delle potenzialirelative alle coppie e ai tentatori, creando un’atmosfera di attesa per la prossima stagione., cast conclusi:il criterio delle scelteha affermato che il processo di selezione del cast è stato accurato ...