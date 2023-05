Temptation Island 2023 | Coppie giovani e mature | anticipazioni e date ufficiali

Finalmente tornacon una nuova edizione dopo lo stop della scorsa estate. Raffaella Mennoia si svela in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine parlando appunto del reality delle tentazioni. ...2023 fa pace con Mediaset , capiamo cosa si potrebbe fare ora. Il pubblico non ha avuto dubbi e ha chiesto una stagione disu Canale 5 . Che venisse inserito nei ...... il pugliese ha apprezzato un filmato che riassumeva i momenti più significativi della sua storia con Platano, soprattutto del percorso che hanno fatto aun po' di tempo fa. Nessuno ...

Temptation Island, ecco quante coppie parteciperanno e quando inizieran Isa e Chia

Temptation Island sta per tornare in televisione con una nuova stagione. L’autrice Raffaella Mennoia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, si è sbottonata un po’, svelando come ha scelto le coppie ...Il pubblico ritroverà coppie nate a Uomini e Donne o in altri programmi L'autrice si svela su come sta procedendo il casting e non solo ...