Tempo di arrossire! Con blush in polvere | cere stratificabili e gocce da sfumare

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sul primo scaffale. Più di una terra abbronzante. Più di un fard. Terracotta Flower Blossom di GUERLAIN illumina gli zigomi e fa sbocciare il colorito su tutto il viso (10 gr, euro 55). È di Guerlain anche il pennello Météorites a destra (euro 32,69). Tra i due prodotti, Dreamy Cheek Liquiddi NAJ-OLEARI: unliquido da indossare con il conta(rosa pop, 16 ml, euro 24). Sul secondo scaffale. Powerful Love di KIKO ospita una coppia di rossi cremosi per le guance (9,6 gr, euro 17,99). Si sfumano con un Make Up Brush (da euro 15,49). Il must di GIVENCHY per arrossire? Prisme Libre, un quartetto di poudre ultrafini da stendere con il piumino (4 x 1,5 gr, 43 euro). Sul terzo scaffale. Laper Guance di RVB LAB è ricca di attivi lenitivi e termoregolatori (5 gr, euro 22). Ha una ...

I suoi personaggi erano rotondi, formosi, così visivamente comici all'impatto da far... zucchero a velo; i più rilassati, sabbia; i più agitati, cocaina; i più colti, povere del". ...In questi giorni è al cinema in La quattordicesima domenica delordinario , di Pupi Avati che ... i film passati, con titoli altisonanti un po' volgari, la fanno ancora, come pure ...Punte big a pochi passi 05/05/2023 - 10:22 Redazione Sport 0 76 LECCE - (t.d.g.) Ci saràper ... Eppure l'attacco del Lecce non ha certamente numeri da fare. La squadra di Baroni ha ...

L’orgoglio di Pesaro fa arrossire l’Olimpia Milano: incredibile 2-1 RealOlimpiaMilano

In questa fase delicata i ragazzi si pongono le solite domande di rito: "Come si affrontano rifiuti e delusioni" ...