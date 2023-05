TAG Heuer | valori in crescita esponenziale | cosa sta succedendo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il 2023 è l’anno del 60° anniversario dell’intramontabile serie Carrera di TAG, ma è anche l’anno in cui il famoso marchio di orologeria comincia la sua scalata a livello finanziario. La TAGpunta a dominare il mercato degli orologi di lusso. E Frédéric Arnault, ventottenne erede di LVMH, nelle vesti di CEO, è già riuscito a trasformare il marchio in una società da un miliardo di dollari. Il giovane Arnault ha capito in che modo poter rendere popolare un marchio finora apprezzato solo da un ristretto gruppo dei milionari. Alexandra Daddario nuova testimonial del TAG(Foto: TAG) – ilovetradingL’idea del giovane è appunto rendere il lusso un prodotto appetibile per le masse. E l’esempio gli è stato dato da suo padre, il settantaquattrenne Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo e patron di ...