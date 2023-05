Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminile 2023 | Swiatek prima testa di serie | Trevisan guida la brigata azzurra

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sorteggiato ilprincipale degliBNL, torneo Wta 1000 di scena a Roma sui campi del Foro Italico dal 9 al 20 maggio. Are il seeding è la numero uno al mondo e due volte campionessa in carica Iga, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero #1 della Race e vincitrice del recente torneo di Madrid. Ai nastri di partenza tantissime giocatrici italiane, tra wild card e ingresso diretto in main draw. L’unica giocatriceaccreditata di unadi, la numero 18, è Martina. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

...di Belgrado Se credevate che la sconfitta con Holger Rune ai quarti di finale degli... Marianna Piacente Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Stefanos Tsitsipas si qualifica per la semifinale degliBnl d'Italia 2023, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra ...16 del ranking Atp e 15 del, con ...Napoli . Glid'Italia a Roma volgono al termine. I tornei Challenger femminili di Firenze e ...sui suoi campi preferiti dove già due volte è riuscito ad agguantare un posto nel...

Tsitsipas-Medvedev, semifinale di lusso al Foro Internazionali BNL d'Italia

Stefanos Tsitsipas si qualifica per la semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia 2023, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il greco, ...Daniil Medvedev non ha bisogno di attingere al suo repertorio migliore per domare Yannick Hanfmann, numero 101 Atp. In poco meno di un’ora e mezza, il russo sbriga la pratica e si prende le semifinali ...