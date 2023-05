Supervivientes sorpassa l’Isola dei Famosi | un nuovo record stabilito

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nel paesaggio sempre mutevole dei reality show, un confronto internazionale ha preso una svolta interessante., un reality show spagnolo, ha ora un vantaggio rispetto al suo omologo italiano,dei, stabilendo unsenza precedenti.superadeiNel corso della quarta stagione dedei, due concorrenti, Pamela Camassa e Luca Vetrone, hanno impresso la loro tenacia in uno dei momenti più memorabili del programma. Hanno resistito in una sfida fisicamente esigente, conosciuta come il Girarrosto, per un totale di 10 minuti – unper l’edizione italiana del reality??. Eppure, questoè statoto in ...