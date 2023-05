Superman | Legacy | Mr Terrific | Blitz e Lobo appariranno nel film di James Gunn?

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nelle ultime ore si sono rincorsi diversi rumor sui casting di. Proviamo a fare il punto della situazione. Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, i DC Studios starebbero effettuando i casting diper quanto riguarda i ruoli di Mr.e di un personaggio femminile chiamato "". Quest'ultimo potrebbe riferirsi a Jennifer, un potente metaumano della DC Comics, ma ci sono altre possibilità. Si sta anche speculando sul fatto chepotrebbe fare un'apparizione, soprattutto perchéha recentemente concluso confermato che finora è stato scritturato un solo attore nelcon un emoji di una uomo-sirena! Da un po' si ...

Secondo quanto riportato dal noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter, Bradley Cooper avrebbe rifiutato il ruolo di Lex Luthor nel nuovoscritto e diretto da James Gunn. La precedente indiscrezione riportava, infatti, che James Gunn aveva proposto a uno degli attori del cast di Guardiani della Galassia il ruolo di Lex ...Tutto quello che sappiamo sunon sarà un'altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un "giovane reporter" a Metropolis. ...... infatti, tale profilo avrebbe pubblicato diversi presunti leak senza alcun riscontro reale, come il casting di Thomas Haden Church per il ruolo di Jonathan Kent ino il fatto che ...

