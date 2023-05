Superman | Legacy | Bradley Cooper ha rifiutato il ruolo di Lex Luthor?

Secondo quanto riportato dal noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter, Bradley Cooper avrebbe rifiutato il ruolo di Lex Luthor nel nuovoscritto e diretto da James Gunn. La precedente indiscrezione riportava, infatti, che James Gunn aveva proposto a uno degli attori del cast di Guardiani della Galassia il ruolo di Lex ...Tutto quello che sappiamo sunon sarà un'altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un "giovane reporter" a Metropolis. ...... infatti, tale profilo avrebbe pubblicato diversi presunti leak senza alcun riscontro reale, come il casting di Thomas Haden Church per il ruolo di Jonathan Kent ino il fatto che ...

Superman Legacy, Dave Bautista rifiuta Lex Luthor 'Ruolo offerto a una star di Guardiani' Everyeye Cinema

Nuovi rumor riguardanti Superman: Legacy suggeriscono la possibile presenza di ulteriori inaspettati personaggi all'interno del film.A quanto pare, tra i personaggi che appariranno nel film di James Gunn di Superman: Legacy ci sarà anche Michael Holt ...