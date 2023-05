Sulla tratta Milano Garibaldi-Bergamo un nuovo treno “Caravaggio” a doppio piano

Quel che bisogna sottolineare però è che sidi una patologia cronica: ovvero bisogna ...un appuntamento fondamentale per diffondere una corretta informazione e accrescere la consapevolezza......e della sicurezza ivi compresa la dimensione della Difesa comune non sono l'unico ostacolo...all'euro e alla cosiddetta "area Schengen" lo sviluppo delle cooperazioni rafforzate ma si...Sidel rapporto su 'Attività motoria e sedentarietà in Veneto' che sta alla base di una nuova campagna di sensibilizzazionesalubrità del fare moto quotidianamente, prevenendo così il ...

Lombardia, nuovo treno Caravaggio sulla tratta Milano-Bergamo Agenzia askanews

In particolare, si tratta di versioni gratuite che sono praticamente prive ... ognuno dei quali sosteneva di essere basato sull'algoritmo di ChatGPT. In alcuni casi, come con la app “Chat GBT”, gli ...Al via il Salone del Libro di Torino 2023. "Il primo giorno del Salone sono sempre emozionato, una cosa bella è vedere arrivare gli studenti, c'è l'emozione di sempre, certo quello del primo anno è in ...