Suicidio in carcere | 65enne in attesa di giudizio morto a Secondigliano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAll’alba della giornata di ieri, nella Casa circondariale di, un uomo siciliano di sessantacinque anni, G. M. I., s’è lasciato morire per sua volontà. L’uomo, sul cui capo pesava un processo per associazione mafiosa, perché ritenuto attiguo ai clan di Cosa Nostra, soffriva di diverse patologie e le sue condizioni di salute erano davvero precarie, tanto da averlo portato lentamente a sprofondare nella depressione. Nelle settimane scorse, aveva richiesto di poter aver un supporto psicologico, forse perché intenzionato a superare questo suo periodo buio e, proprio qualche giorno fa, avrebbe incontrato lo psicologo, oltre che essersi sottoposto a visita medica odontoiatrica. Nonostante tutto, però, ha deciso di farla finita, senza neppure voler attendere che vi fosse la pronuncia di primo grado. Questoè il ...

tutti i necessari interventi al fine di evitare il suicidio del detenuto, anche se purtroppo resta viva la criticità dell'intero sistema penitenziario italiano, che, nonostante il cambio di governo