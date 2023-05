Sudtirol-Reggina in tv | data | orario e diretta streaming spareggio Playoff Serie B 2022 2023

(Di venerdì 19 maggio 2023) La, l’, latv edi, match valevole per lodeidel campionato italiano di. Grande occasione per entrambe le squadre, determinate a proseguire il loro cammino e raggiungere il Bari in semifinale. Difficile sbilanciarsi in un pronostico dato che ilha occupato a lungo le posizioni di vertice e proprio all’ultima giornata è scivolato al sesto posto. Discorso simile per la, che dopo un ottimo campionato è calato nel finale complice la penalizzazione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 maggio alle ore 21:00; latelevisiva sarà ...

... Turno preliminare (gara unica) Venerdì 26 maggio 2023 -vsSabato 27 maggio 2023 - Cagliari vs Venezia Semifinali (andata e ritorno) Lunedì 29 maggio 2023 -vs ...... nei quali in gara unica si sfideranno la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima: quindi Cagliari - Venezia e. La semifinale si gioca tra andata e ritorno: lunedì 29 ...Perde ilcontro il Modena e chiude sesto. Lasupera in extremis l'Ascoli 1 - 0 e si prende la settima posizione. In Serie C il Perugia (dopo Spal e Benevento), ai playout Brescia e ...

SERIE B! IL TABELLONE PLAYOFF: venerdì 26 maggio Sudtirol-Reggina. Chi passa affronterà il Bari TuttoReggina.com

“Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Credo che il gruppo abbia fatto un campionato eccezionale, andremo ai playoff perché si.Si sono conclusi i match dell'ultima giornata del campionato di Serie B che ha emesso gli ultimi verdetti in zona playoff e salvezza. Il Perugia vince ma retrocede in C, ai playout si sfideranno Cosen ...