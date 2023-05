Sudan | leader Rsf destituito da vicepresidente Consiglio sovrano di transizione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Khartoum, 19 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo dell'esercito e presidente deldidel, Abdelfatá al Burhan, haildelle forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, dalla sua posizione dideldidel. La decisione, nel contesto degli scontri scoppiati il ??15 aprile tra le due forze, è stata presa da Al Burhan con decreto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa stataleese Suna, senza che l'Rsf per il momento abbia rilasciato dichiarazioni in merito o rivelato maggiori dettagli.

La battaglia in corso è guidata dai due: il generale Abdel Fattah Burhan, de facto del Sudan e capo delle forze armate sudanesi, e dal generale Mohammad Hamdan Dagalo, capo delle RSF

Khartoum, 19 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il capo dell'esercito e presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdelfatá al Burhan, ha destituito il leader delle forze