Straripante IVPC DelFes | Taranto battuta | B nazionale blindata

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avellino fa sua gara 3, battendocon il punteggio di 62-84. La truppa biancoverde parteciperà alla nuova Serie B. La squadra di coach Andrea Crosariol viene trascinata da Caridà autore di 26 punti. Gara mai in discussione per la formazione biancoverde che chiude così la serie the play in con il risultato di 3-0. L'articolo proviene da Anteprima24.it.