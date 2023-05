Strage Samarate | Maja chiede perdono al figlio

(Di venerdì 19 maggio 2023) " Ho commesso un reato imperdonabile e chiedo, non so come scusarmi ". Le parole di Alessandrorisuonano forti nell'aula del tribunale di Busto Arsizio; quasi stridono con la ferocia e ...

...e le urla di quella notte tra il 3 e il 4 maggio dello scorso anno quando per le strade di,... poi Giulia e solo dopo di aver colpito il figlio, unico sopravvissuto di quellae unico ...Ha provato a "chiedere perdono per qualcosa di imperdonabile" Alessandro Maja oggi 18 maggio in aula, durante il processo a suo carico per l'omicidio tra il 3 e 4 maggio nella loro casa a, in provincia di Varese, di sua moglie Stefania Pivetta, della figlia 16enne Giulia e per il tentato omicidio del figlio Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente ferito. All'udienza era presente ...Leggi Anchedi, Nicolò rivede in aula il padre killer: 'Perché ci hai rovinati' Leggi Anche(Varese), il figlio sopravvissuto alladi famiglia: 'A mio padre chiederei il perché' ...

Strage Samarate: Maja in aula, 'perdono per l'imperdonabile' Agenzia ANSA

Queste le parole pronunciate da Alessandro Maja, l'interior designer che fra il 3 e 4 maggio del 2022 ha ucciso nella casa di Samarate (Varese ... letto le perizie e ascoltato le modalità (della ...Il figlio Nicolò sopravvissuto alla furia omicida del padre: "Non riesco ad odiarlo ma non sento ancora la forza di perdonarlo" ...