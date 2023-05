Stop ai pagamenti delle bollette in Emilia-Romagna | la decisione dell’Arera | sospensione anche per i morosi

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) Arriva loper lee avvisi di pagamento da parteper le popolazioni dell’colpite dalle alluvioni dei primi di maggio e dei giorni scorsi. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha deciso con un provvedimento di urgenza di sospendere le pendenze per le utenze di acqua, rifidi, luce e gas, compresi gpl e gas distribuiti dalle reti canalizzate. La deliberaentrerà in vigore non appena le autorità competenti stabiliranno quali sono i Comuni coinvolti dagli eventi meteorologici eccezionali. Arera chiarisce che sono coinvolte nellale fatture con scatdenza dal 1 maggio 2023, comprese quelle relative a costi di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura e subentro. Lo...