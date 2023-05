Stipendi e club amici | nuovo deferimento per la Juventus

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Procura della Figc ha rotto gli indugi e ha depositato ilper lae per 7 dirigenti in relazione al secondo filone dei processi sportivi nati dall'inchiesta della Procura di Torino sui bilanci delbianconero. Una mossa a sorpresa almeno dal punto di vista dei tempi, visto che l'attesa era che non si muovesse nulla prima delverdetto della Corte federale d'Appello chiamata lunedì prossimo a dire una parola definitiva sulla rimodulazione del -15 inflitto nel gennaio scorso per la vicenda plusvalenze. Il procuratore capo della Figc, Giuseppe Chiné, ha anticipato i tempi e deferito al Tribunale Federale Nazionale la, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva e i dirigenti (a partire dall'ex presidente ...

