Stellantis; o si ridiscutono le regole UE | oppure via dal Regno Unito

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'Europa dell'auto elettrica è sempre più insostenibile. Oltre la fretta, anche la tigna verso il, così ci sono effetti dell'accordo fatto tra Unione europea ein vista della Brexit che appaiono più chiari soltanto oggi nella loro follia: il costruttore di automobiliha avvertito che le sue fabbriche britanniche saranno costrette a chiudere con la perdita di migliaia di posti di lavoro se il governo britannico non rinegozierà in tempi brevi i termini del suo accordo per l'uscita dalla Ue. Nel corso di un'audizione al Parlamento inglese il gruppo proprietario dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot, Citroen e Fiat ha dichiarato che, in base all'attuale accordo, nel 2024 dovrà affrontare tariffe troppo onerose per l'esportazione di furgoni elettrici in Europa, quando ...