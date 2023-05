Stefano De Martino non trattiene l’emozione | la famiglia si espande

Denon condurrà la seconda edizione di Tim Summer Hits , evento musicale andato in onda la scorsa estate su Rai 2 insieme ad Andrea Delogu . Secondo quanto riporta il sito TvBlog , ...... le colonne della futura RAI sembrano passare da due capisaldi: Mara Venier eDe. Due personaggi che ben delineano il passato, presente e futuro dell'emittente pubblica, con l'azienda ...Sembrano esserci novità per quanto riguarda Tim Summer Hits , evento musicale andato in onda la scorsa estate su Rai 2 con la conduzione diDee Andrea Delogu . Il successo riscontrato, soprattutto nella fascia di pubblico più giovane (quella di età fra i 15 e i 24 anni), ha spinto Rai 2 a rinnovare l'evento per una ...

Stefano De Martino fatto fuori dallo show musicale di Rai2: rivelato il sostituto Nei giorni scorsi il compagno di Belen Rodriguez aveva annunciato il suo ...La Rai comincia a pensare i propri palinsesti, in vista della stagione 2023-2024. L’ingresso del nuovo AD Roberto Sergio ha portato un maremoto in viale Mazzini, con conduttori che hanno lasciato o so ...