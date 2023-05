Stefano De Martino e Mara Venier a rischio? Deciso il loro futuro in Rai

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono settimane di fermento per la Rai che sta cercando di delineare ildella prossima stagione tv 2023/2024. All'interno di Viale Mazzini si sta cercando di contenere il clamore mediatico, ma all'esterno aleggiano timori per il nuovo assetto Rai targato Meloni in riferimento alle poltrone dei conduttori. Se l'attuale Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha esultato al grido di "Belli ciao" all'addio di Fazio e Littizzetto al servizio pubblico, la presidente Rai Marinella Soldi si è detta dispiaciuta per il passaggio dei volti di CTCF a Discovery. In ballo ci sarebbero anche i volti di alcuni programmi. La Domenica In disi conferma una certezza, ma ogni anno sembra essere l'ultimo per lei. Ad oggi è difficile immaginare un'altra domenica, soprattutto su Rai1, ...

Belen Rodriguez, crisi con De Martino Questa foto: gossip esplosivo Liberoquotidiano.it

I follower non si danno pace: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi La showgirl ha pubblicato un dettaglio ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a far discutere per via della loro presunta crisi e ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio tra le stories della showgirl.