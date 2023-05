(Di venerdì 19 maggio 2023) Il leader repubblicano del Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato che è «giunto il momento» per il Presidente Joe Biden di fare sul serio per negoziare un accordo

"Pausa" nelle trattative fra i repubblicani e la Casa Bianca per alzare il tetto del debito ed evitare il default. Lasciando l'incontro a porte chiuse, i conservatori hanno criticato la Casa Bianca. "...... da cui ha ricevuto il testimone della guida del G7 , rimane inla questione "Via della Seta"... Ursula von der Leyen , nel suo intervento alla Sessione III del G7 sulle politicheconfronti ...... da cui ha ricevuto il testimone della guida del G7 , rimane inla questione "Via della Seta"... Ursula von der Leyen , nel suo intervento alla Sessione III del G7 sulle politicheconfronti ...

Stallo nei negoziati sul debito Usa, Wall Street inverte la rotta Il Sole 24 ORE

La giunta comunale di Ascoli Piceno ha approvato la proposta di candidatura di Ascoli a Città Europea dello Sport 2025. (ANSA) ...“Pausa” nelle trattative fra i repubblicani e la Casa Bianca per alzare il tetto del debito ed evitare il default. Lasciando l’incontro a porte ...