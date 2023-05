Spinge la collega ventenne in uno sgabuzzino e la violenta

Leggi su today

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilsessantenne lava in unoe poi abusava di lei. A piombare nell'incubo una ragazza di 21 anni, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e adesso l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. In manette un 66enne. Come riporta QuiComo...