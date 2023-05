Speciale NLT - Usato ex noleggio | servizi pari al nuovo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilè stato il salvagente per molti utenti in attesa della consegna di veicoli nuovi durante la fase più critica della penuria di vetture a causa della crisi dei componenti e della catena logistica. Oggi ila lungo termine di vetture usate può liberare tutto il suo potenziale di supporto a clienti in cerca di una soluzione economicamente più sostenibile rispetto all'acquisto di un'auto nuova o che vogliono sperimentare la formula della locazione per la prima volta e per un periodo prestabilito, ma senza compromessi per quanto riguarda i contenuti tecnologici. Le flotte di veicoli di ritorno dai consueti contratti di 36 o 48 mesi, o anche oltre, costituiscono un grande serbatoio di prodotti di elevata qualità, non solo per l'età contenuta, ma anche perché il chilometraggio è certificato essendo parte delle rigorose clausole dei ...

L'acquisto dell'auto fatto online non è più un tabù, e non lo sono nemmeno le altre forme di acquisizione di un veicolo da parte di privati e aziende. Soluzioni come il "car as a service" o "pay per ...Lo abbiamo già ricordato a proposito del valore residuo dell'auto. Può sembrare innaturale, per i singoli e i nuclei familiari italiani, abituati a tenere la vettura di proprietà per più di dieci anni,...Per noi italiani, più che per altri, il momento di separarsi dall'auto che abbiamo guidato per anni è denso di significati, fra ricordi legati a un rapporto di lunga durata e tanti dubbi sulle ...

Debutta una nuova pagina dedicata a una selezione di modelli di varie marche proposti dagli operatori della locazione a lungo termine. Con le informazioni tecniche della nostra banca dati e i pareri d ...