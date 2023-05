(Di venerdì 19 maggio 2023) In media il 14% della superficie è riservato a siepi, boschetti, zone umide dove le specie selvatiche convivono con icoltivati senza l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi: neibio trovano rifugio specie animali e vegetali uniche. Lo dimostrano le aziende agricole dell’ecosistema, rete di negozi biologici in Italia. Secondo le stime, in media il 14% della superficie delle aziende agricole dell’ecosistema’è riservato a siepi, boschetti, zone umide dove le specie selvatiche convivono con icoltivati senza l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi; una percentuale superiore rispetto a quella indicata dStrategia europeache prevede che ...

Spazio alla biodiversità nei campi bio di NaturaSì Adnkronos

Il presidente dell'Ucraina al vertice in Giappone. Per il presidente del Consiglio colloqui con il primo ministro britannico Sunak e con il cancelliere tedesco Scholz che sarà in Italia l'8 giugno ...