Spavento in Vaticano | uomo su un’auto forza un varco

Leggi su zon

(Di venerdì 19 maggio 2023) Innella serata di ieri, giovedì 18 maggio, poco dopo le ore 20:00 una bordo dihato ildi Porta Sant’Anna a forte velocità, non rispondendo all’alt delle Guardie Svizzere e della Gendarmeria. Immediatamente è stato diramato via radio il codice di allarme. Il corpo di guardia ha chiuso il Portone della Zecca che permette l’accesso alla parte posteriore della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a Piazza Santa Marta, l’area dove vive Papa Francesco. Per fermarlo gli agenti hanno dovuto sparare alle gomme dell’auto ma, correndo all’impazzata, l’è riuscito comunque ad arrivare con il suo mezzo fino al Cortile di San Damaso, praticamente l’ingresso del Palazzo apostolico dove l’è sceso autonomamente dall’automobile ...