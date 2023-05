Spari in Vaticano contro un’auto che forza due posti di blocco

(Di venerdì 19 maggio 2023) Attimi di forte tensione innella serata del 18 maggio. La Gendarmeria ha fermato un uomo di 40 anni il quale, alla guida di, hato duedidopo essersi presentato all’ingresso di Porta Sant’Anna. Un agente di guardia ha sparato un colpo di pistolala vettura, centrando il parafango anteriore. L’automobilista è stato poi bloccato dai gendarmi ma al momento si ignorano i motivi del gesto. Non si conosce neppure con esattezza l’identità del 40enne. Le forze dell’ordine della Citta dello hanno condotto in un cella di sicurezza a disposizione della magistratura della Santa Sede. Esterno di uno dei varchi di ingresso in. Foto Ansa/Giorgiana CristalliPanico inL’allarme è ...

L'uomo, di circa 40 anni, è stato sottoposto immediatamente a una visita dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del

risultato poi in "grave stato di alterazione psicofisica"