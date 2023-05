E' stato trasferito nella Rems di Calice al Cornoviglio (La Spezia) Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, dopo essere stato portato ina Trieste per il furto di un motorino, riuscì a impossessarsi di due pistole uccidendo gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Lo riporta Il Piccolo. Lo scorso 28 aprile la Corte d'...E' quanto avrebbe detto, subito dopo essersi costituito in, Costantino Contena, il 40enne ...dato vita a uno spericolato inseguimento nelle vie del centro che si è concluso con una...E' quanto avrebbe detto, subito dopo essersi costituito in, Costantino Contena, il 40enne ...dato vita a uno spericolato inseguimento nelle vie del centro che si è concluso con una...

Sparatoria Questura: Meran trasferito in una Rems in Liguria ... Agenzia ANSA

E' stato trasferito nella Rems di Calice al Cornoviglio (La Spezia) Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, dopo essere stato portato in Questura a Trieste per ...Alejandro Augusto Stephan Meran, che sparò a due agenti in questura a Trieste, dovrà passare 30 anni nella struttura dove, a luglio, dovrebbe an dare anche ...