Spalletti via dal Napoli? De Laurentiis si è cautelato | quanto dovrebbe pagare di penale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il futuro di Lucianocon ilè ancora tutto da scrivere. Il tecnico che ha riportato lo scudetto in azzurro e il presidente Dedevono ancora discutere di questioni economiche relative al contratto (che intanto la società ha provveduto a prolungare, ndr), ma soprattutto si dovrà parlare di programmi. ContattoIlla sua scelta l’ha già fatta: vorrebbe andare avanti conin panchina, ma qualora il tecnico decidesse di andare viafar fronte ad alcune problematiche contrattuali. FOTO: ImagoLain caso di dimissioni Infatti, come riferito dalla redazione di Radio Kiss Kissper andare via dal...

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss:per andaredal Napoli dovrà pagare 8 milioni di penale. Il direttore Valter De Maggio ha aggiunto: 'Non è il massimo avendo incassato 6 milioni ...Ecco quanto evidenziato da CN24: 'per andaredovrà pagare 8 milioni di penale al Napoli , non è il massimo se in questi due anni ha incassato 6 milioni totali. Io però mi metto nei ...La prima riguarda. Che ha tanti meriti, tantissimi. Non li ripetiamo. Aggiungiamo che fu ... "volete che vi faccia un disegnino" per spiegare chi era andatoe chi era rimasto. La seconda,...

Mancini: 'Spalletti via da Napoli Ha fatto la storia, vi dico come andrà a finire' AreaNapoli.it

Ora come ora, la situazione è esplosa. Credo che a nessuno faccia bene una permanenza di Spalletti o di Giuntoli: meglio che vadano via. Meglio un arrivederci con stretta di mano che un addio con ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini. Il giornalista di Sky Sport ha parlato ...