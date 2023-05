Spalletti pronto alle dimissioni e ad affrontarne le conseguenze Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023). Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Il signor Luciano, se DeLa non riuscirà a ricucire lo strappo, èa presentare le sue, a dispetto dell’anno di contratto, e ad affrontare le. Troppa distanza, troppo diversi i modi d’intendere i rapporti e le relazioni personali. Questione di idee e prospettive:non ha mai nascosto la sua delusione per essere stato avvisato con una lettera consegnata in sede da un dirigente e non in prima persona dal presidente dopo l’attivazione dell’opzione di rinnovo fino al 2024 via Pec. E ancora: ha avvertito forte il senso d’amarezza per non aver chiacchierato del futuro prima di ritenerlo già un ...