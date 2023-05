Spalletti Napoli | una penale complica l’addio Di cosa si tratta

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Amantino Mancini, ex calciatore, tra le altre, di Roma e ...... in basso, tifosi che festeggiano lo scudetto conquistato e i volti di alcuni calciatori del; sulla destra, il Mister. In basso, a destra, la sigla dell'autore 'V.d.s.', Valerio De ...Il futuro di Lucianoè appeso ad un filo, abbastanza logoro se è vero che i rapporti tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis già prima dello scudetto e della famosa PEC del rinnovo automatico erano ...

Spalletti e il rinnovo con il Napoli (che non c’è), gelo con De Laurentiis: «La cena Un ringraziamento» Corriere della Sera

Dopo la vittoria, il rapporto è diventato freddo, se non conflittuale: cosa sta succedendo tra due protagonisti dell'impresa del Napoli.Continuano ad alimentari le voci di un possibile addio di Spalletti dal Napoli. Il club azzurro teme di perdere l'allenatore toscano visti i problemi avuti in queste settimane tra Spalletti e De Laure ...