Spalletti | il ritratto-omaggio realizzato dal maestro Mangone

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il pittore di fama internazionale Fernando Alfonso, originario di Altavilla Silentina (SA), ha omaggiato l’allenatore del Napoli Lucianocon un suodopo la vittoria del terzo scudetto. Nell’annunciare la sua nuova opera, ilha definito la vittoria dell’allenatore non solo il punto più alto della sua carriera ma un vero e proprio capolavoro estetico, etico e personale. Il tecnico del Napoli, ha scritto, ha influenzato tatticamente il campionato italiano per vent’anni e ora lo ha vinto ribaltando ogni pronostico. «La vittoria dia Napoli non è solo il punto più alto della sua carriera da allenatore ma il suo capolavoro estetico, etico, personale. Non per una questione di esterofobia nei confronti dei campionati ...