Sottil rinnova | Dionisi verso un biennale | Udinese e Sassuolo scelgono la continuità

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mentre a Napoli si aspettano novità su Luciano Spalletti, che potrebbe lasciare il club nonostante la vittoria dello scudetto,sposano la linea della. Se da una parte Andreaha infattito firmando fino al 2024, dall’altra Alessiopare aver trovato l’accordo per un. Il buon lavoro svolto dai due allenatori nel corso della stagione ha dunque pagato. E anche l’anno prossimo, a meno di sorprese dell’ultima ora, siederanno sulle panchine dei bianconeri dei neroverdi. Il rinnovo diLa società della famiglia Pozzo ha annunciato il rinnovo del contratto di Andreaproprio oggi. Il tecnico, arrivato questa estate dopo due stagioni alla guida dell’Ascoli in Serie B, aveva ...

L' Udinese prosegue nel segno della continuità. L'allenatore Andreaha infatti rinnovato il contratto per un altro anno, la nuova scadenza è fine giugno 2024. Resterà sulla panchina dei friulani, dunque, altri dodici mesi. La società è evidentemente soddisfatta ...L'Udinese ha deciso di rinnovare con Andrea: il tecnico dei friulani prolunga il contratto fino a giugno 2024 L'Udinese ha comunicato di aver rinnovato con Andrea: il tecnico dei friulani ha prolungato il suo contratto fino al 2024: di seguito il comunicato del club. "Udinese Calcio comunica che è stato finalizzato l'accordo per ...Andreasarà l'allenatore dell'Udinese fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club friulano. "Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli auguri di un proficuo lavoro insieme ...

Udinese, Sottil rinnova per un anno Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...[themoneytizer id=”99064-6] La 29ª giornata di Serie B Hellas Verona–Lazio Women, in programma domenica 21 maggio 2023 alle ore 15:00 al Sinergy Stadium di via Sogare (VR), sarà diretta dal signor Da ...