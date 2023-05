dei Bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze italiane con l'iniziativa "SessantiAMO". Le celebrazioni si snoderanno in 10 regioni. La prima tappa sarà il 20 maggio a Trento, dove ...Partiranno sabato 20 maggio da Trento le iniziative per celebrare i 60 anni didei Bambini. Il capoluogo trentino è del resto la città dove, nel 1963, nacque il Villaggio del Fanciullo, primo Villaggionel nostro Paese. Nello stesso anno nasceva l'...dei Bambini compie 60 anni. E così per l'occasione, l'Organizzazione, impegnata dal 1963 nel nostro Paese accanto a ...

Sos Villaggi dei bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze Agenzia ANSA

Sos Villaggi dei Bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze italiane con l'iniziativa "SessantiAMO". Le celebrazioni si snoderanno in 10 regioni. (ANSA) ...Sos Villaggi dei Bambini compie 60 anni e sabato 20 maggio dà il via alle celebrazioni con un evento in piazza con il poeta di strada Ivan Tresoldi, in arte ivan e il ballerino siriano Ahmad Joudeh ...