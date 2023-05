Sos della sindaca di Russi | ' Esonda il Cer Andate tutti al primo piano'

"In sede di comitato centro soccorsi il Consorzio ci ha avvertito che il Canale emiliano - romagnolo sta esondando e verosimilmente le acque potrebbero riversarsi verso Godo e Russi. Abbiamo disposto ...Gmeiner 25, alle ore 11, alla presenza di Alberto Pacher, presidente del Villaggio del FanciulloTrento, Maurizio Fugatti, presidenteProvincia Autonoma di Trento (da confermare), Franco ...... vittimeviolenza delle comunità locali e dell'avidità dei bracconieri che sono coinvolti nel ... Prima di chiudere l'anteprima, Massimiliano Ossini ha quindi lanciato la campagna del WWF '...

1963, nasceva il primo Villaggio del Fanciullo Sos in Italia Vita

Il 71enne, che in estate sarà in tour anche in Italia, ha affermato che “le fondamenta della musica appartengono agli umani. Sarà una battaglia che tutti dovremo combattere nei prossimi anni, quando ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...